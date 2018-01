4

"Soyons + que 10 !": entre 200 et 300 manifestants ce samedi à Bruxelles pour la démission de Theo Francken

Un événement a été lancé ce jeudi 28 décembre au soir sur Facebook. Huit associations et groupements de citoyens souhaitent rassembler " des centaines de 'participants' et plus encore 'd'intéressés'".