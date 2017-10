C’est en 2002 que la Belgique s’est dotée d’une loi dépénalisant l’euthanasie dans certaines situations. La demande doit être exprimée par un patient capable et conscient ou prendre la forme d’une déclaration anticipée. Dans les deux cas, seul le patient concerné peut demander l’euthanasie.

Une longue série de conditions

L’intervention demeure punissable si elle n’est pas accomplie par un médecin ou si le médecin ne respecte pas les conditions et la procédure fixées par la loi. L’euthanasie n’est pas un droit. Même si les conditions légales sont réunies, le médecin est libre d’accepter ou de refuser de pratiquer une euthanasie. S’il refuse, il doit en informer en temps utile le patient, en précisant les raisons de son choix.

Le patient doit, au moment de sa demande, être capable d’exprimer sa volonté; se trouver dans une situation médicale sans issue; faire état de souffrances physiques et/ou psychique constantes, insupportables et inapaisables. Sa demande doit être faite de manière volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure.

La déclaration anticipée consiste, quant à elle, en un document écrit par lequel une personne donne son accord pour qu’un médecin pratique, à l’avenir, une euthanasie, dans les conditions fixées par la loi et dans l’hypothèse où la personne concernée ne pourrait plus manifester sa volonté.

Avant de procéder à l’euthanasie, le médecin doit informer le patient sur son état de santé et son espérance de vie; sur les possibilités thérapeutiques encore envisageables; sur les soins palliatifs. Il doit mener plusieurs entretiens avec le patient pour arriver, avec lui, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable. Il lui faudra aussi consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection. Le médecin consulté doit être indépendant. Le médecin devra aussi, si telle est la volonté du patient, s’entretenir avec les proches de celui-ci. Enfin, il devra laisser s’écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l’euthanasie.