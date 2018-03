On respire un peu mieux derrière les barreaux des 34 prisons belges (16 en Flandre, 16 en Wallonie et 2 à Bruxelles) : on y dénombre aujourd’hui 10 350 détenus, soit une surpopulation de 12%. Le ministre de la Justice précisait ces chiffres mercredi au lendemain d’une visite au Conseil de l’Europe. Koen Geens (CD&V) s’est en effet rendu mardi à Strasbourg pour donner suite au rapport du Comité européen de prévention de la torture (CPT), publié jeudi dernier.