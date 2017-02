De moins en moins de migrants en situation irrégulière sont interceptés. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) au député fédéral Gautier Calomne (MR), qui l’interrogeait sur les opérations policières à la frontière franco-belge.

D’octobre 2016 à janvier de cette année, 1.736 migrants y ont été interceptés dans le cadre du Plan Medusa 2.

Durant ces quatre mois, les arrestations ont petit à petit diminué, passant de 603 en octobre à 451 en novembre puis 339 en décembre et enfin, 343 fin janvier.

Un succès, évalue Jan Jambon. Les interceptions sont toutefois nettement moins nombreuses que durant le Plan Medusa 1, lancé il y a tout pile un an. En effet, en cinq mois, la police fédérale avait stoppé, rien qu’en Flandre occidentale, plus de 5.000 (5.826 pour être exact) infortunés. 4.924 d’entre eux étaient des migrants de transit, c’est-à-dire des personnes qui n’ont aucune intention de s’installer en Belgique et qui, le plus souvent, tentent de rejoindre illégalement les terres anglaises.

Pourquoi le ministre parle-t-il alors de réussite ? Parce qu’il estime que le Plan Medusa a joué son rôle : dissuader les migrants de transit de passer par chez nous. "Par l’étude de la situation, la collaboration effective avec la France, la collaboration intégrée efficiente avec tous les services de police et l’Office des étrangers, l’on a pu empêcher qu’un flux de migrants arrive vers notre pays à la suite du démantèlement de la Jungle de Calais. L’action Medusa 2 a indéniablement eu un effet très dissuasif", se félicite ainsi le ministre N-VA dans sa réponse parlementaire.

(...)