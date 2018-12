Les matins se suivent et se ressemblent devant les portes du Petit-Château, à Bruxelles, devenu depuis une semaine le centre d’arrivée où les nouveaux arrivants doivent introduire leur demande d’asile.

Pour Sotieta Ngo, directrice du Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers), le nombre de demandeurs qui se présentent chaque jour devant l’Office des étrangers est tout à fait gérable. "Le droit d’asile doit être respecté pour les hommes seuls. Il est tout à fait possible d’absorber cent cinquante nouvelles demandes quotidiennes."(...)