Aucun syndicat n’aura donc accepté en l’état le Pacte pour un enseignement d’excellence. Après la CGSP et les syndicats libéraux, c’était, ce mercredi, le Setca-Sel et la CSC qui ont fait remonter l’avis négatif de leurs affiliés. Du côté du syndicat chrétien, il se synthétise par un "non, sauf si". On pourrait résumer de la même manière celui du syndicat socialiste du réseau libre.

Des clarifications et des assurances

Les conditions que posent les syndicats sont multiples, et elles s’ajoutent à celles exprimées par les différents acteurs que sont les réseaux et les associations de parents.

Ces conditions syndicales sont d’abord des conditions de clarification. Globalement, ils jugent le Pacte trop flou. Tant au regard de son futur financement, que de sa future implémentation, ou de la forme concrète que prendra le tronc commun qui sera allongé jusque 15 ans.

Mais ils souhaitent aussi des garanties. En terme de maintien de l’emploi d’abord, et particulièrement dans l’enseignement qualifiant. Mais aussi en terme de moyens et de conditions de travail. Pour l’heure, s’insurge Joan Lismont, le secrétaire permanent du Setca Sel, "les améliorations du système scolaire et la réussite des élèves reposent dans ce projet quasi exclusivement sur les épaules des enseignants, et tout objectif non atteint est imputé à leur mauvaise volonté ou leur incompétence". Dans son communiqué, le syndicat chrétien rappelle lui la nécessité de revoir les conditions de travail, dont la taille des classes. "Les enseignants sont prêts à mettre en œuvre la pédagogie différenciée, mais pas dans des classes de 24 élève s" , avertit Eugène Ernst, secrétaire général de la CSC-Enseignement. Lequel réclame également une valorisation de la fonction enseignante, notamment sur le plan barémique.