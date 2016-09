Le papa Noël carolo bientôt jugé

Axa: l’espoir des prépensions à 55 ans

Une course contre la montre est engagée chez Axa. Syndicats et direction doivent conclure leurs négociations sur le plan de licenciement collectif annoncé ce lundi, et les bétonner dans une convention collective de travail avant la fin de l’année. Pourquoi cette date limite ? Parce qu’un changement dans la législation rend plus compliqué, d’année en année, l’accès à la prépension.