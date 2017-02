Delphine Boël, Jacques Boël et le roi Albert II sont à nouveau convoqués devant le tribunal civil de Bruxelles, ce mardi, dans le cadre de la procédure en désaveu et en reconnaissance de paternité, entamée, en juin 2013, par Delphine Boël.

Le conseil d’Albert II, Me Alain Berenboom, a confirmé, lundi, que son client, actuellement au chevet de la reine Paola, victime jeudi passé d’une fracture du col du fémur et hospitalisée à Saint-Luc, ne sera pas présent à l’audience même si chacun était censé répondre à la convocation.

1 - Une procédure entamée en juin 2013

Tout commence en juin 2013 quand Delphine Boël, aujourd’hui âgée de 49 ans, annonce qu’elle a introduit une procédure en contestation de paternité de Jacques Boël, son père légal, et une procédure en reconnaissance de paternité du roi Albert II, devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

Plusieurs médias avaient écrit, fin des années 90, que Delphine Boël serait la fille d’Albert II et de Sybille de Selys Longchamps, qui ont eu une liaison entre 1966 et 1984. Albert II a toujours contesté être le père biologique de Delphine Boël.

2 - Les questions du tribunal

En novembre 2014, un premier jugement est rendu. Jacques Boël avait réalisé des tests ADN établissant qu’il n’était pas le père de Delphine et contestait donc sa paternité. Le tribunal a jugé son action prescrite et donc non recevable.

Par ailleurs, on attendait que le tribunal se prononce sur les demandes de Delphine Boël. Le tribunal avait estimé que Jacques Boël s’était, dans les faits, comporté comme le père de Delphine, ce qui signifie qu’il y avait possession d’état. Or, le Code civil stipule qu’une action en contestation de paternité intentée par un enfant n’est pas recevable si l’enfant a la "possession d’état" à l’égard du mari de sa mère, autrement dit s’il existe un lien affectif entre le père supposé et l’enfant et que les deux se sont comportés comme père et fils ou fille pendant des années.

Mais le tribunal avait, dans la foulée, décidé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, se demandant si déclarer irrecevable la contestation de paternité en raison d’une possession d’état n’était pas contraire à la Constitution.

Il en avait ajouté une seconde. Il avait relevé que lorsque Delphine Boël a lancé son action, elle avait plus de 22 ans et qu’il y avait bien plus d’un an qu’elle avait découvert que l’ex-mari de sa mère n’était pas son père.

Or, dans ce cas, le Code civil prévoit que l’action en contestation de paternité n’est pas recevable car introduite trop tardivement. Le tribunal se demandait si cette disposition-là aussi était bien constitutionnelle.

3 - La Cour constitutionnelle se prononce

En février 2016, la Cour constitutionnelle jugeait contraires à la Constitution les deux articles du Code civil qui pouvaient entraver l’action en contestation de paternité introduite par Mlle Boël, comme préalable à toute tentative de faire reconnaître le roi Albert II comme son père.

Elle avait conclu, primo, que l’article du Code civil stipulant que l’action en contestation de paternité intentée par un enfant n’est pas recevable si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari de sa mère viole la Constitution. Et que, secundo, il en allait de même pour l’article du même Code civil imposant à l’enfant âgé de plus de 22 ans un délai d’un an maximum, à compter de la découverte du fait que le mari de sa mère n’est pas son père, pour intenter une action en contestation de paternité. Elle avait considéré que "le droit de chacun à l’établissement de sa filiation doit l’emporter sur l’intérêt de la paix des familles et de la sécurité juridique des liens familiaux".

La Cour constitutionnelle avait déjà, antérieurement, rendu une série d’arrêts dans lesquels elle disait que lorsque les obstacles mis par le Code civil sur la route de ceux qui contestaient une filiation ne permettaient pas au juge d’examiner l’ensemble des intérêts en présence, le droit des parties était violé et l’on se trouvait dans l’inconstitutionnalité.

La Cour permettait donc au tribunal de poursuivre la procédure en vue de rendre son jugement dans le volet "Boël contre Boël". Avec, peut-être dans la foulée, la possibilité pour Delphine Boël de poursuivre son action en recherche de paternité dans le chef d’Albert II.

4 - Albert II convoqué à l’audience du 21 février

Le 25 octobre 2016, on apprenait que toutes les parties liées à la procédure, y compris donc Albert II, avaient été convoquées à l’audience fixée ce mardi. Où il sera question de reprendre l’étude de la recevabilité de la contestation de paternité de Jacques Boël et de son fondement avant, éventuellement, d’aborder le "volet" Albert II.

"Le Roi ne viendra pas à l’audience, nous le représenterons"

Maître Alain Berenboom qui est, avec Me Guy Hiernaux, le conseil du roi Albert II, a confirmé lundi que le roi, qui est au chevet de la reine Paola, victime d’une fracture du col du fémur la semaine passée, ne viendra pas à l’audience ce mardi. "Dans les procédures civiles, les parties ont le droit d’être représentées par leurs avocats sauf cas exceptionnel. Ici, nous sommes dans un cas de figure classique. Je rappelle qu’à l’audience précédente, ni le Roi, ni Jacques Boël n’étaient présents", observe Me Berenboom. Lequel plaidera, sans surprise, mardi, lors d’une audience dont on rappellera qu’elle se déroulera à huis clos, l’irrecevabilité et l’absence de fondement de l’action en contestation de paternité intentée par Delphine Boël contre Jacques Boël.

La Cour constitutionnelle, rappelle-t-il, a décrété que les articles du Code civil à propos de la possession d’état et de la prescription ne pouvaient empêcher un enfant de poursuivre une procédure de contestation de paternité (voir ci-contre) et qu’en conséquence, le tribunal peut reprendre l’examen de cette procédure "mais cela ne nous interdit pas de plaider au sujet de la recevabilité et du bien-fondé de la demande".

"Le parcours du combattant de ma cliente se poursuit"

Maître Marc Uyttendaele, conseil de Delphine Boël, attend l’audience de ce mardi avec sérénité. "La Cour constitutionnelle a levé les obstacles à l’action en contestation de paternité qu’a introduite ma cliente et nous pourrons donc plaider en toute confiance, en espérant obtenir gain de cause pour, dans un deuxième temps, faire en sorte que la paternité du roi Albert II soit reconnue", confiait, lundi, l’avocat bruxellois.

"Elle poursuit son long chemin, qu’on peut qualifier de parcours de combattant, avec la conviction que la manière dont la procédure a été menée a été légitimée par la Cour constitutionnelle" , expliquait-il encore.

Quant à ce qu’il faudrait penser de la présence ou de l’absence d’Albert II à l’audience, Me Uyttendaele n’entend faire aucun commentaire. "Chaque partie prend des responsabilités. La présidente du tribunal a convoqué tout le monde en personne mais je n’ai pas à commenter ce que le roi Albert II décidera de faire."