Selon la Cour constitutionnelle, est contraire à la Constitution le fait qu’aucune possibilité de recours n’est ouverte à un suspect face au refus du ministère public de lui donner accès au dossier pénal dans le cadre d’une information judiciaire.

Une telle possibilité existe, en revanche, contre une décision de refus d’un juge dans le cadre d’une instruction.

La Cour a considéré, mercredi, que cette différence de traitement était discriminatoire. Il faut, a-t-elle dit en substance, qu’un recours devant un juge indépendant et impartial soit ouvert contre le refus du ministère public de donner accès à un dossier à l’information. Le Code d’instruction criminelle devra donc être revu en ce sens.

C’est la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles qui a saisi la Cour. Un auteur présumé de faits graves, qu’il contestait, estimait avoir besoin d’un accès rapide à son dossier pénal pour pouvoir se défendre. Un autre justiciable, accusé d’un délit financier, contesté également, défendait la même thèse, ajoutant qu’une saisie d’une somme d’argent avait été réalisée et que l’accès au dossier lui était nécessaire pour pouvoir introduire utilement un recours en mainlevée.

70 % des dossiers

Selon ces deux "plaignants", le ministère public est une partie au procès et le fait qu’il puisse statuer sur la demande d’accès au dossier sans possibilité de recours ne satisfait pas au principe d’égalité des armes.

Ils ajoutaient qu’en matière d’enquête pénale, l’information judiciaire est devenue la règle (70 % des cas, NdlR) et l’instruction, l’exception. Cette évolution, jugeaient-ils, ne peut avoir pour conséquence que les droits octroyés aux suspects soient réduits.

Que dans le cadre d’une information, le ministère public puisse être amené à examiner une demande de consultation du dossier est normal, dit la Cour. Normal aussi qu’il puisse la refuser lorsque l’efficacité de l’enquête ou la protection des droits fondamentaux de personnes citées l’exigent. Mais, précise la Cour, dès lors que le suspect se voit reconnaître le droit de demander à consulter son dossier, on porte atteinte au droit à un recours effectif et aux droits de la défense lorsque le refus opposé à cette demande ne peut faire l’objet d’un contrôle par un juge indépendant et impartial. En effet, la décision d’autoriser ou non la consultation est prise par une partie qui ne peut être considérée comme impartiale.

C’est d’autant plus vrai, poursuit la Cour, que dans de nombreuses affaires, le parquet cite directement un suspect devant la juridiction de jugement, de sorte que si l’accès au dossier est refusé, le suspect en question ne peut en prendre connaissance… qu’après l’achèvement de la phase préliminaire du procès.

Le piège de la mini-instruction

En outre, depuis qu’a été instituée la "mini-instruction", le procureur du Roi peut requérir du juge d’instruction l’accomplissement d’un acte pour lequel seul ce juge est compétent, sans qu’une instruction soit ouverte.

Dans cette hypothèse, un acte portant atteinte aux droits fondamentaux du suspect (ouverture d’un courrier, prélèvement d’ADN, etc.) peut être accompli. Dès lors, l’absence de recours devant un juge indépendant et impartial contre la décision du ministère public entraîne une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, conclut la Cour.