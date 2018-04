Fernand Grifnée est à Ores ce que Stéphane Moreau est à Nethys : le CEO. A cette fonction, l’homme qui dirige le plus gros gestionnaire de réseau de gaz et d’électricité (GRD) de Wallonie - Resa, toujours détenu par Nethys, est le second - gagne chaque année la somme de 470 000 euros.

Une somme que Fernand Grifnée ne pourra normalement plus toucher à l’avenir. Le montant maximal pour ce genre de fonction sera en effet limité à 245 000 euros selon les termes du décret gouvernance du gouvernement wallon qui entrera bientôt en vigueur.

(...)