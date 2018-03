La députée sp.a Annick Lambrecht a réclamé ce lundi la démission de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), Herman Diricks, après la découverte de cas de fraudes dans les abattoirs de l'entreprise Veviba à Bastogne. L'agence aurait dû intervenir plus rapidement et doit mieux communiquer, a affirmé la députée socialiste sur les ondes de la VRT-radio, en dénonçant un énième scandale touchant l'alimentation.

La commission de la Santé de la Chambre doit se réunir ce lundi après-midi pour retracer l'historique de l'affaire depuis les premières plaintes en septembre 2016 jusqu'à l'inspection en mars 2018. Les ministres de la Santé et de l'Agriculture, Maggie De Block et Denis Ducarme, seront présents, tout comme un représentant de l'Afsca.

Annick Lambrecht a dit souhaiter des "réponses claires" sur le rôle et le fonctionnement de l'agence ainsi qu'un débat sur la fixation du prix de la viande. Denis Ducarme a déclaré ce lundi après-midi vouloir qu'un audit de l'Afsca soit réalisé.

"Deux crises en un an"

"Six mois après la crise des oeufs (contaminés au fipronil, un insecticide interdit sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire), le consommateur est à nouveau confronté à un scandale alimentaire. Et à nouveau surgissent des doutes sur le rôle et le fonctionnement de l'agence de sécurité alimentaire", a souligné Annick Lambrecht dans un communiqué.

Lors de l'émission "De ochtend" de la VRT, elle allée plus loin, appelant Herman Diricks à "prendre ses responsabilités" alors que la Cour des Comptes a demandé l'an dernier à l'Afsca de mettre en oeuvre ses recommandations.

"Deux crises en un an, d'abord avec les oeufs et maintenant avec notre viande, cela doit suffire à mettre en question la position de son patron", a-elle affirmé.