Le ministre wallon de la Nature et de la Chasse, René Collin, souhaite modifier et simplifier l’organisation de l’examen de chasse en Région wallonne. La réussite de ce dernier, composé d’une épreuve théorique et d’une épreuve pratique est obligatoire pour toute personne qui souhaite chasser en Wallonie, mais l’examen n’avait plus connu de modification depuis environ dix ans. Il méritait donc un petit rafraîchissement, selon le ministre.

"Il n’y a plus eu de modification depuis longtemps alors que la chasse est quelque chose de sérieux. Il faut que cette pratique soit bien encadrée et que les chasseurs connaissent bien la législation en cours. Il est donc normal que l’organisation de l’examen évolue", explique-t-il.