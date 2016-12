En 2013 a été créée la Commission des bons offices, chargée de régler à l’amiable les différends entre le personnel des ambassades et leurs employeurs afin d’éviter une comparution devant le tribunal du travail. Depuis lors, cette commission a traité 108 dossiers. C’est ce qui ressort d’une réponse livrée par le ministre de l’Emploi Kris Peeters (CD&V) à une question parlementaire.

Parmi ces 108 dossiers, on compte une dizaine de demandes d’information sur la législation belge déposées par des ambassades elles-mêmes. Mais l’essentiel des requêtes émane évidemment de membres du personnel employés dans les représentations diplomatiques.

Après le licenciement

Les motifs les plus fréquents sont le licenciement, le non-payement des indemnités de préavis, le non-paiement de pécule de vacances, le non-assujetissement à la sécurité sociale belge ou le paiement des salaires en retard. La Commission des bons offices, dont le rôle est d’assurer la médiation afin d’éviter le recours devant les tribunaux, a permis de régulariser la situation d’une cinquantaine de travailleurs dans 15 dossiers (absence de paiement, retard dans le paiement de la rémunération, modification du règlement de travail, régularisation à la sécurité sociale, etc.).

Si ces résultats sont encourageants, ils pourraient sans doute être plus importants. Kris Peeters explique que le personnel domestique des ambassades ne se tourne généralement vers la Commission des bons offices qu’après un licenciement. "Pendant l’exercice de leur fonction, expose le ministre, elles ont peur de perdre leur travail si elles osent se plaindre de leurs conditions de travail et de rémunération."

Le bouclier de l’immunité

Le travail ne manque pas pour la Commission. La Belgique est le deuxième endroit qui accueille le plus de missions diplomatiques - après Washington. Le nombre de travailleurs est difficile à estimer. En effet, plusieurs ambassades ne déclarent même pas leur personnel. Selon l’intersyndicale "Missions diplomatiques", le nombre de travailleurs est estimé entre 5 000 et 6 000 et ne cesse de croître.

Les ambassadeurs disposent de l’immunité diplomatique qui a pour fonction première de leur permettre de réaliser leurs missions en toute indépendance. Cependant, cette notion est parfois utilisée - à tort - comme impunité diplomatique. Elle sert alors de paravent pour contourner des obligations qui s’imposent aux employeurs, comme la législation belge sur le travail ou encore, le droit à la dignité des personnes employées.