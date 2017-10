Sacha avait 10 ans. Des yeux rieurs, un courage et une détermination sans faille. Sa maman, Nathalie Louineau, et son frère Noah, l'ont accompagné à la fin du mois de juillet à Philadelphie, à l'hôpital des enfants pour le soigner.Depuis sa naissance, Sacha souffrait d'une maladie rare, la lymphangiomatose. Sous assurant respiratoire, ses jours étaient' comptés en Belgique. Un espoir toutefois: une intervention aux Etats-Unis. Il avait été suggéré à la maman de Sacha de l'emmener à Philadelphie où une opération aurait pu améliorer son quotidien et augmenter son espérance de vie. N'ayant pas les fonds nécessaires, elle avait fait appel à la générosité des Belges. La somme avait pu être récoltée grâce à de nombreux dons, mais aussi grâce à l'Inami qui avait pris une bonne partie des frais à sa charge.Malheureusement, après des opérations pourtant couronnées de succès (la maman et le personnel préparaient son rapatriement en Belgique), Sacha est décédé à l'hôpital, entouré de ses proches.Nous présentons, à sa maman Nathalie, son frère Noah, sa famille et ses amis, nos plus sincères condoléances.