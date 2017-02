Le Point de contact pour une concurrence loyale, mis en place en octobre 2015 par le gouvernement fédéral, a déjà reçu plus de 10.000 plaintes, indique mercredi le secrétaire d'Etat Philippe De Backer (Open Vld) aux journaux Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. Les contrôles ont rapporté 5 millions d'euros mais de nombreux dossiers font toujours l'objet d'une enquête.

Le premier rapport annuel du point de contact, qui permet aux citoyens de signaler des cas présumés de fraude sociale, sera présenté cette semaine. D'octobre 2015 à octobre 2016, il a enregistré 7.778 notifications et le nombre de plaintes a depuis dépassé les 10.000. Elles concernent principalement le travail au noir et frauduleux (5.069), la fraude à la domiciliation (1.420), les infractions au salaire et au travail (471), le dumping social (303) et les allocations familiales (99).

"Deux notifications sur trois sont déclarées recevables et les plaintes sont confiées aux services d'inspection compétents en une semaine en moyenne", indique le secrétaire d'Etat. "Nous avons déjà récolté 5 millions d'euros après enquête. Les services tels que l'Onem, l'Inami et l'ONSS reçoivent également des plaintes mais nous espérons que tout le monde passera à terme par le point de contact. C'est beaucoup plus efficace."