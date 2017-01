Elaboré suite aux attentats de Paris et de Bruxelles, le nouveau Plan d'intervention médicale a été présenté ce jeudi matin (Les détails ici). Voici les explications des principales modifications du Maxi PIM avec Marcel Van der Auwera, Chef de service Aide médicale urgente du SPF Santé Publique.

L'une des grandes nouveautés de ce Maxi PIM est le fait d'engager trois vagues de moyens. Quelles sont-elles?

La première vague est celle des moyens de l'aide médicale urgente du quotidien de l'endroit où a eu lieu l'attentat. Immédiatement, on engage ensuite une deuxième vague qui est l'aide médicale urgente des régions ou des provinces avoisinantes, envoyée en renfort. Enfin, on engage immédiatement aussi une troisième vague qui, elle, a besoin de plus de temps pour arriver sur place. Il s'agit soit des volontaires de la Croix Rouge soit des moyens de l'aide médicale d'urgence venant de plus loin. Si un attentat se passe par exemple à Bruxelles, il faudra un certain temps aux équipes de Liège pour arriver sur les lieux. Cela dit, tous les moyens de ces trois vagues ne sont pas envoyés sur le site même.

Pour quelles raisons tous les moyens ne sont-ils pas envoyés sur le site-même?

D'abord, pour une raison de sécurité car la chaîne de secours risque elle-même d'être visée par un deuxième attentat. On va envoyer les moyens sur plusieurs endroits, le long des autoroutes notamment. Dès la survenue d'un premier attentat, les hôpitaux régionaux devront envoyer leurs SMUR en stand by sur les parkings des autoroutes afin qu'ils puissent, le cas échéant, aussitôt se diriger vers le lieu d'un autre attentat. On préfère aussi ne pas diriger tous les moyens simultanément au même endroit afin d'éviter de créer des problèmes de circulation. Si le 22 mars, on avait envoyé en même temps 50 ambulances sur le site de l'aéroport, celles-ci auraient tout simplement été bloquées à l'aéroport. C'est pourquoi elles se trouvaient en stand by à plusieurs endroits à proximité du lieu de l'attentat. En envoyant ces trois vagues, on va donner les moyens nécessaires au goutte à goutte au premier site et l'on se prépare à un deuxième, un troisième ou un quatrième attentat qui pourrait arriver.

Que siginife ce rapprochement du plan psychosocial et du plan médical?

Nous avons constaté après les attentats de Bruxelles, qu'aussi bien chez les victimes que chez les personnes impliquées dans les interventions, un suivi et un soutien psychologique s'avérait nécessaire. Il sera mis en place.

L'élaboration d'un planning des ressources humaines est également un des points figurant dans le Maxi PIM.

C'est exact. On peut considérer que l'on a quelque part eu de la "chance" que les attentats du 22 mars se sont déroulés à 8 h du matin, car cela correspond au changement des équipes de jour et de nuit dans la plupart des services, ce qui a permis de bénéficier d'un maximum de personnel sur place. Aussi, dans le nouveau plan, il a été mentionné que le planning des équipes devait être établi dès le départ si les attentats devaient se dérouler sur 48 ou 72 heures, afin de ne pas utiliser et épuiser tous les moyens humains dès les premières heures.

Et qu'en est-il de la répartition des victimes dans les différents hôpitaux?

En gestion des catastrophes, on introduit la notion de "damage control" (qui signifie "maîtrise des dégâts" ou limiter les dégâts). Cela consiste à prodiguer des soins minimum pour assurer la survie du patient dans un premier temps. Cela signifie que l'on va envoyer la victime dans un hôpital qui n'est peut-être pas le plus adéquat mais bien parce qu'il a les ressources nécessaires à ce moment-là pour maintenir le patient en vie. C'est ainsi que le 22 mars, on a dirigé des patients avec des traumatismes relativement lourds qui ne sont généralement pas gérés par ce type d'hôpital mais on l'a fait parce qu'ils avaient à ce moment-là une salle d'opération disponible pour les accueillir. Ils ont donc subi une première opération là, avant d'être transférés, une fois leur état stabilisé, dans une autre institution hospitalière. C'est une gestion de trauma de guerre.

Si, globalement, la prise en charge suite aux attentats du 22 mars à Bruxelles a été saluée, y a-t-il malgré tout eu des "couacs" ?

Oui, il faut être honnête. L'évacuation des patients de Zaventem et de Maelbeek a pris trois heures. Si en soi, en vision macro, c'est un exploit, pour le patient qui a attendu trois heures, c'est beaucoup trop long. Selon le point de vue, on peut en effet identifier pas mal de petits et plus grands couacs. En vision macro, ce que l'on a réalisé le 22 mars est quelque chose de surhumain, d'axtraordinaire. La motivation des hôpitaux était exemplaire, mais il y a eu aussi de la frustration de ce côté. Certains d'entre eux étaient prêts et n'attendaient qu'à accueillir des victimes alors qu'elles avaient déjà été toutes prises en charge. Tout le monde était tellement mobilisé que tous auraient voulu faire plus.

Le plan pourra-t-il encore évoluer?

Certainement. Il faudra continuer à l'affiner avec nos expériences et nos leçons, mais aussi avec les informations provenant des partenaires internationaux. Après l'attentat de Berlin, par exemple, nous avons aussitôt discuté des stratégies. Via l'OMS, nous avons créé une plateforme d'échange de données par laquelle nous pourrons échanger des expertises. Le Maxi PIM n'est donc bien sûr pas immuable. Tous les plans sont toujours adaptés. C'est un point central. Parce qu'un certain plan ne sera jamais adapté à la situation que l'on vivra demain. Mais dans une situation d'urgence collective, il est nécessaire d'avoir un cadre afin de faire au mieux usage des moyens à disposition.