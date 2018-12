Le Premier ministre Charles Michel informera ce lundi après-midi le comité ministériel restreint au sujet des contacts établis durant le week-end afin de sortir de l'impasse politique actuelle, a-t-il indiqué à la RTBF. Pour Charles Michel, des élections anticipées mèneraient à un "risque d'immobilisme et de blocage pendant toute l'année 2019". Cette semaine s'annonce, une fois encore, cruciale pour le 16 rue de la Loi. Mardi, la Chambre attend davantage d'explications sur les intentions du Premier ministre pour les semaines et les mois à venir. Jeudi, un vote sur le budget est programmé au parlement et, vu la manière dont les choses se profilent, une motion de méfiance pourrait aussi intervenir. Le sp.a a déjà agité le spectre d'une telle motion si Charles Michel ne demandait pas la confiance du parlement. Or, le vice-Premier libéral Didier Reynders a déjà écarté cette dernière option lundi.

Charles Michel a poursuivi ses discussions durant le week-end, rencontrant la N-VA et les écologistes. Par médias interposés, la N-VA a déjà clairement donné ses directives pour un éventuel soutien du parti au parlement. Dans le courant de l'après-midi, le Premier ministre informera ses vice-Premiers au sujet de ces rendez-vous.

Il a par ailleurs averti des risques que comportent des élections anticipées, alors que les élections européennes et régionales restent programmées pour fin mai. "Il y a un réel risque d'immobilisme et de blocage durant toute l'année 2019, ce qui ne serait pas une bonne chose pour les citoyens", a-t-il déclaré. "Mais si le parlement le souhaitait, en rejetant par exemple une motion de confiance ou en soutenant une motion de méfiance, ce serait alors un signal du parlement."