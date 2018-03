La commission spéciale de la Chambre qui entendra la défense du prince Laurent, que le gouvernement fédéral souhaite sanctionner pour sa participation non autorisée à un événement à l'ambassade de Chine, doit se réunir mercredi à partir de 10h00. Le Prince Laurent ne s'y rendra pas personnellement et sera représenté par son avocat Me Laurent Arnauts, a indiqué ce dernier lundi à l'agence Belga, confirmant une information de VTM.

"La question de sa présence n'est à mes yeux pas l'élément essentiel", a ajouté l'avocat. "Selon moi, il est même peu probable que la réunion puisse avoir lieu. Nous n'avons en effet toujours pas reçu le dossier complet du gouvernement. Il me paraît dès lors extrêmement difficile de rédiger un mémoire, préparer une défense et une audition en deux jours. J'ai écrit au président de la Chambre (Siegfried Bracke, ndlr) pour lui poser le problème."