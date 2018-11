Le prix maximum du diesel, qui est actuellement de 1,611 € par litre, va baisser dès ce jeudi à 1,577 €/ litre, nous informe la FPB (Fédération Pétrolière Belge).

Une bonne nouvelle pour les automobilistes, qui n’a cependant pas de rapport avec les manifestations et blocages orchestrés par les gilets jaunes dans différents points de Belgique et de France.

“La baisse est liée aux fluctuations du marché. Elle sera effective dès demain (jeudi) à la pompe”, nous précise Jean-Benoît Schrans, porte-parole de la Fédération Pétrolière Belge.

La partie accises, fixée par le gouvernement, restera par ailleurs de 0,6002 euro par litre. Elle ne doit plus augmenter sous ce gouvernement. En effet, en 2015, le gouvernement fédéral a décidé, dans le cadre du tax shift, de procéder à une convergence progressive des accises de l’essence et du diesel.

Les accises sur le diesel ont été systématiquement augmentées. Les prix de l’essence et du diesel ont finalement convergé en mai 2018. Depuis juillet, le prix maximum du diesel est supérieur à celui de l’essence. Mais les accises des deux carburants sont désormais au même niveau. “Les accises sur le diesel n’augmenteront donc plus puisque l’objectif de faire converger les prix, a été atteint”, reprend le porte-parole de la FPB. “Si le diesel venait encore à augmenter à l’avenir, ce serait en fonction des prix du marché, pas des accises. Le prix du diesel est supérieur à la pompe c’est parce qu’il coûte plus cher à produire.”