"Le prochain Dalaï-Lama devrait être une femme" Christian Laporte Publié le mardi 13 septembre 2016

Belgique C’ est presque comme à l’aéroport; on nous a fait venir deux heures à l’avance, mais ça valait vraiment la peine." Venu avec ses élèves du collège Saint-Michel, un professeur se réjouit de la qualité de la rencontre, lundi matin, entre le Dalaï-Lama et la plupart des chefs de file belges des cultes reconnus et des élèves de diverses écoles de Wallonie et de Bruxelles. Une absence remarquée : celle du Centre d’action laïque, qui avait décliné l’invitation à entrer en dialogue avec la "conscience planétaire" des bouddhistes. Surprenant en soi, car le bouddhisme sera bientôt reconnu en Belgique non pas comme religion mais comme morale non confessionnelle…