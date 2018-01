Il suffit de pousser la porte pour être happé tout entier. Dans l’ancienne gare du village d’Eghezée sur les hauteurs de Namur, l’académie communale a marqué le lieu de son empreinte. L’ambiance est aux pianos, aux chants et aux rythmes qui s’échappent des différentes classes de ce bâtiment longiline.

Marc Maréchal, lunettes rouges sur le front et CD dans les mains, est le maître des lieux. Directeur, il gère la maison depuis 32 ans. Ouverte six jours sur sept, celle-ci accueille désormais 740 élèves.

"L’Académie offre des cours de musique, de danse classique et d’arts parlés. Mais la majorité des élèves, 500 d’entre eux, viennent pour la musique. En tête des instruments demandés, on retrouve le piano, la guitare et la flûte. Chez nous, les cordes sont un peu moins présentes. C’est étonnant, mais dans l’enseignement de la musique demeurent des traditions régionales. Dans le Borinage par ex emple, où existe une grande tradition de la fanfare, les cuivres sont encore fort enseignés. Chez nous, près de Namur, les musiques et les danses folk sont fort appréciées"...

Marc Maréchal revient dans ce reportage sur les nombreux défis qui attendent les académies de musique dans les prochaines années.