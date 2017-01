Nos confrères de "L’Echo" ont troublé le week-end de milliers de navetteurs du rail en relayant un rapport de la Cour des comptes indiquant qu’il manque au moins 800 millions d’euros pour achever le RER alors que la clé de répartition 60/40 a été préjudiciable à son développement au Sud du pays.

La réaction du ministre de la Mobilité, François Bellot (MR), les aura achevés… Surtout lorsqu’il a dit que l’échéance de 2028 pour voir enfin le RER totalement sur les rails se confirmait malheureusement…

Les partis d’opposition francophones au fédéral n’ont pas manqué de réagir.

Karine Lalieux (PS) a instamment demandé qu’on sorte de la clé de répartition. "Les Wallons ne vont pas payer deux, trois voire quatre fois le RER, un projet indispensable pour leurs déplacements et pour la viabilité de Bruxelles", a-t-elle précisé.

"Le rapport de la Cour des comptes pointe la responsabilité des divers gouvernements fédéraux qui, depuis dix ans, n’ont pas anticipé et ont sous-estimé les montants nécessaires à l a mise en œuvre du RER", a estimé le député Ecolo Marcel Cheron qui a aussi mis en cause une mauvaise politique de priorités dans les dépenses "notamment par les budgets alloués à la construction de gares pharaoniques au détriment du RER et des utilisateurs du rail dans leur ensemble".

Et ce pacte d’investissements ?

La cheffe de file du CDH à la Chambre Catherine Fonck a demandé que la clé d’investissements actuelle dans la mise en œuvre du RER "soit respectée mais pas de manière annuelle". Elle veut aussi que la finalisation du RER fasse partie intégrante du pacte d’investissements annoncé par le Premier ministre Michel.

Enfin, Défi, par la voix de son président Olivier Maingain et de son chef de file wallon Jonathan Martin, déplore que "la Wallonie a été spoliée par les gouvernements successifs, en raison de la passivité des ministres fédéraux francophones, et singulièrement de ceux qui ont eu ou ont encore la responsabilité de la SNCB."

Pour Défi, "il est donc temps que la Wallonie reçoive son dû de la première enveloppe budgétaire consacrée au RER, pour réaliser le développement des lignes vers Nivelles et Wavre, sans compensation pour la Flandre. Il n’y a donc aucune raison d’en core appliquer une quelconque clé de répartition entre Flandre et Wallonie pour le financement de l’achèvement des lignes RER en Wallonie."