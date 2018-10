Le Roi Philippe était en visite à l'Ecole Royale Militaire, ce jeudi. Il s'est adressé aux élèves en abordant, notamment, les notions de leadership et des valeurs de l'armée.

Découvrez ci-dessous le discours complet du Roi:





Chers officiers-élèves et élèves-officiers,

C’est avec une grande émotion et une grande joie que je m’adresse à vous aujourd’hui, car il y a 40 ans, j’étais là, parmi vous, sur cette même esplanade, commençant ma formation d’officier à notre prestigieuse Ecole Royale Militaire. Je m’en souviens intensément. J’étais fier, c’était un nouveau monde qui s’ouvrait à moi.

Vous avez, vous aussi, choisi d’entrer à l’Ecole Royale Militaire pour servir votre pays en donnant le maximum de vous-même. La stricte discipline, les exercices physiques, les exigences académiques, toutes ces épreuves vous permettent de vous développer et de mieux apprendre à vous connaître vous-mêmes. Elles vous amènent à découvrir vos limites et à façonner votre caractère. A gagner en estime et en confiance en soi. A cultiver les qualités de courage et de persévérance indispensables à tout soldat.

Cette école va vous apprendre à commander, à mener des hommes et des femmes à exercer des tâches qui demandent beaucoup de professionnalisme, qui peuvent comporter des risques et qui demandent une excellente collaboration et un solide esprit d’équipe, surtout lorsque vous êtes envoyés dans une zone de conflit ou dans un théâtre de guerre. Promouvoir cet esprit d’équipe, cela fait partie des qualités de commandement d’un officier.

Le leadership, c’est aussi l’art de faire en sorte que les autres fassent ce qu’ils doivent faire en leur donnant envie de le faire. Et cela passe d’abord par l’exemple, car un vrai chef est celui que l’on prend pour modèle. D’où l’importance de bien connaître ses propres forces et ses limites afin de mieux savoir ce qu’on peut attendre et exiger des autres. D’où l’importance aussi d’être cohérent avec les valeurs qui nous sont chères.

Ces valeurs, vous aurez l’occasion de les défendre partout où la Belgique s’engage dans le monde. Notre armée est présente sur 22 théâtres d’opérations, où nous venons en aide aux armées et populations locales pour faire cesser des conflits, obtenir et consolider la paix.

Les foyers de tension sont malheureusement encore trop nombreux dans le monde. Et de plus en plus, les menaces sont larvées, hybrides. Elles envahissent les médias. La guerre cybernétique n’est plus une fiction. Les cibles visées ne sont plus nécessairement les armées, mais les états et en particulier les régimes démocratiques. Plus que jamais, il faut se rappeler que la paix et la démocratie ne sont pas des dus ou des acquis. Il faut se rappeler que la paix est bien plus que l’absence de guerre. Comme la démocratie, la paix se construit activement, jour après jour. Et cela commence par notre manière de considérer l’autre, sans préjugés, et de nous engager dans la société. Cela m’amène à dire qu’en tant que soldat et officier vous avez aussi une valeur d’exemple pour les jeunes en quête de repères dans notre société.

Vous avez choisi de servir en engageant toute votre personne. Je sais que la plupart d’entre vous vivent cet engagement comme une vocation, comme un appel, comme une réponse à un besoin du cœur. Toutes et tous ici réunis, vous avez choisi un métier passionnant, qui vous enrichira d’expériences humaines uniques. Un métier aussi, qui exigera que vous donniez, chaque jour, le meilleur de vous-même. Soyez fiers d’être de futurs officiers de la Défense, soyez fiers de vous mettre au service de notre pays. Restez fidèles à votre engagement d’homme ou de femme de caractère et d’action. Vous avez fait un choix extraordinaire, et je vous souhaite de tout cœur un avenir à la hauteur de vos espérances. Nous nous reverrons, et ce sera chaque fois une joie pour moi.

Madame et Messieurs les Amiraux et Généraux,

Je voudrais terminer par un message personnel à votre attention. Je veux vous dire MERCI. Merci pour ce que j’ai appris à l’armée, mais aussi pour tout ce que l’armée a fait et continue à faire pour moi. Merci à ces militaires qui m’apportent tant et qui souvent sont des exemples pour moi. Merci à tous ces soldats que vous êtes de continuer à protéger, à cultiver et à transmettre ces valeurs qui construisent la paix.