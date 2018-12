De Standaard le confirme sur son site: le Roi n’ira finalement pas à l’ouverture samedi de l’Africa Museum, le nouveau nom du musée de l’Afrique centrale à Tervuren. C’est pourtant un événement considérable qui attirera 300 journalistes du monde entier.

Le musée double de volume, renouvelle entièrement ses salles, se modernise mais aussi se « décolonise ». Et le débat entre ceux qui trouvent déjà -sans l’avoir vu- qu’on a trop décolonisé et ceux qui sans l’avoir vu, pensent au contraire qu’on n’a pas assez décolonisé est déjà très vif.

Le Roi veut sans doute éviter de se mêler à ces débats et incidents possibles. Il veut aussi éviter d’être confronté à l’image neuve et bien plus critique du rôle de Léopold II dans l’Etat indépendant du Congo. Pour les mêmes raisons, le Premier ministre pourrait aussi ne pas venir.