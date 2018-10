Lors de son discours ce mercredi, au Palacio da Bolsa à Porto, le Souverain a fait part de son inquiétude face à la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne. Une préoccupation qu’il partage avec le Portugal.

« Aujourd’hui, nous sommes tous deux confrontés à des challenges ces similaires. Le Brexit, par exemple », dit-il. « Comme notre prospérité dépend largement des exports, le Portugal et la Belgique sont concernés par l’inévitable ré-émergence des barrières commerciales, causées par le Brexit. Augmenter le commerce et les investissements entre la Belgique et le Portugal pourrait compenser. Le double pont sur le Douro, construit par la société Willebroeck, devrait nous inspirer à construire de nouveaux ponts entre nos pays. »

