Il y a eu les attentats de Bruxelles, de Nice, de Berlin… L’actualité internationale est dramatique, en Syrie, en Irak, en Libye ou dans le Sahel notamment. En Belgique, la crise économique semble interminable.

“Les événements de l’année écoulée, en Belgique, en Europe et ailleurs dans le monde, sèment le doute sur l’avenir”, a commenté le roi Philippe lors de son discours de Noël prononcé ce samedi à 13h. “Trop de jeunes pensent que leur vie et celle de leurs enfants sera moins bonne que celle de leurs parents", pointe-t-il en exemple. "Ce sentiment d’incertitude, de désarroi, de colère même, peut aussi mener à une perte de confiance dans les institutions.” Les allusions aux victoires du Brexit au Royaume-Uni et de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine sont évidentes.

L’institution monarchique fragilisée

Au sein de l’Union européenne aussi, en France, en Autriche, en Pologne ou encore en Hongrie, les populismes ont le vent en poupe. “Pourtant je veux vous adresser aujourd’hui un message d’espoir”, a poursuivi le Roi. Parce qu’il sait bien que la Belgique n’est pas à l’abri des mêmes phénomènes. On le voit : les extrêmes cartonnent dans les sondages d’opinion. Le PTB est à 18 % en Wallonie, le Vlaams Belang à 12 % en Flandre. Et puis, l’institution monarchique n’échappe pas non plus à la tempête.

Le 15 novembre, jour de la fête du Roi, Le Soir publiait un sondage réalisé par la KUL (Université de Louvain). La principale leçon que l’on pouvait en tirer était que les Belges sont de moins en moins monarchistes. Il apparaissait entre autres que les Wallons ne sont aujourd’hui plus que 37,9 % à faire confiance au Roi, contre 65,3 % il y a dix ans. Presque par définition, l’appel lancé par Philippe, chef de l’Etat, en faveur des institutions traditionnelles concerne aussi sa propre fonction.

Une note d’espoir

Face à la morosité ambiante et à la montée des populismes, il ponctue son discours par une note d’espoir. “Je vois des hommes et des femmes qui osent interagir avec sincérité et vérité. […] Je vois […] de nombreux exemples de solidarité et de générosité. […] Je vois […] quantité de jeunes et de moins jeunes qui ont compris que pour réussir, il faut avoir le courage de recommencer”, énumère le Roi, encourageant, comme souvent dans ses prises de paroles, la jeune génération à persévérer dans l’effort et à prendre son destin en main.

“Tous ces exemples expriment la volonté de construire une société où l’on se soutient les uns les autres. […] Ils montrent qu’une société plus chaleureuse est à notre portée.” Et – on y revient – “je suis convaincu qu’ils peuvent aussi créer une dynamique qui enrichit l’action de nos institutions et qui renforce la confiance dans les fondements de notre démocratie.”