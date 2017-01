Débuts au tout petit trot. La commission d’enquête parlementaire sur le Kazakhgate a entamé ses travaux mercredi par le volet naturalisation de Patokh Chodiev et d’Alijan Ibragimov, deux personnages centraux dans cette affaire de trafic d’influence. Mais les premières auditions sont restées assez superficielles. Avec même un côté absurde, comme l’a pointé la députée Karine Lalieux (PS).

Ses collègues et elle n’ont en effet pas pu citer, durant la réunion de la commission, les noms de Chodiev et Ibragimov, ou faire directement référence à leurs dossiers, alors qu’ils auditionnaient précisément des personnes qui avaient eu à traiter leurs demandes de naturalisation il y a vingt ans et que tout le monde savait de qui on parlait… Question de respect de la vie privée.

La discussion est dès lors restée assez généraliste. Mais elle a tout de même permis de dégager une première tendance lourde : le soutien du député-bourgmestre de Waterloo, Serge Kubla (MR), en faveur de Patokh Chodiev n’aurait pas eu d’effet.

"Le Soir" écrivait mercredi que M. Kubla (MR) aurait appuyé la demande de naturalisation de l’homme d’affaires originaire d’Ouzbékistan via plusieurs courriers adressés à l’ancien président de la commission des naturalisations de la Chambre, Claude Eerdekens (PS). C’était dans les années 90. En outre, ajoute le journal, il aurait aussi défendu le dossier de la fille de Patokh Chodiev.

"Proche du zéro absolu"

M. Eerdekens a indiqué mercredi qu’il ne se souvenait pas avoir reçu des lettres du mandataire libéral. Mais de toute façon, a-t-il ajouté, ces missives "avaient une influence quasi nulle. Je n’exclus pas que les députés avaient des arrière-pensées électoralistes en écrivant ces lettres, mais elles avaient une efficacité proche du zéro absolu", a-t-il insisté.

Chodiev a été naturalisé en 1998. Or, avant 2000, "les lettres de recommandation n’avaient pas beaucoup d’importance. On en a davantage tenu compte après 2000", a confirmé Greta Craps, ancienne fonctionnaire de la Chambre au service des naturalisations.

"Avec ce qu’on sait aujourd’hui de M. Chodiev, évidemment qu’on ne l’aurait pas naturalisé", a encore dit M. Eerdekens. Selon "Le Soir", le dossier de Chodiev avait reçu des avis positifs de la Sûreté de l’Etat, du parquet (après enquête de la police locale) et de l’Office des étrangers. A l’époque, lorsque la commission des naturalisations recevait des avis positifs de ces trois institutions, ont indiqué le socialiste et Mme Graps, la demande de naturalisation était automatiquement acceptée, sans examen de la commission parlementaire ad hoc, et renvoyée à un vote en séance plénière de la Chambre.

Dans le cas de Chodiev, la Sûreté de l’Etat aurait notamment écrit "RAS" ("rien à signaler") sur le dossier, alors que le nom de l’homme d’affaires apparaissait déjà dans d’autres dossiers judiciaires. Selon M. Eerdekens, ces "RAS" pouvaient toutefois apparaître "parce que la Sûreté n’avait pas les moyens de récolter des informations sur les personnes concernées", voire parce que l’organisme refusait de transmettre certaines informations sensibles aux députés, de peur qu’elles fuitent dans la presse… "C’est un ressenti personnel, mais je ne l’exclus pas."

Cela n’enlève rien au soutien apporté par Serge Kubla à Patokh Chodiev. "Le Soir" écrivait que, à cette époque, une servitude de passage avait été accordée à titre perpétuel et gratuit par Chodiev au bourgmestre de Waterloo, les deux hommes étant voisins. Il s’agissait d’un droit de passage sur la propriété de Chodiev afin que M. Kubla puisse rentrer chez lui par l’arrière. L’avocat du libéral n’a pas fait de commentaires.

L’appui de Reynders

Alijan Ibragimov, l’associé de Chodiev, aurait, lui, bénéficié des services du député Philippe Rozenberg (ex-PRL, ex-FN) pour sa demande de naturalisation, à la fin des années 90. Il aurait aussi reçu d’autres soutiens, selon nos confrères, dont celui de l’actuel vice-Premier MR Didier Reynders, alors député.

Finalement débouté en 1998, Ibragimov n’obtiendra la nationalité belge qu’à l’occasion d’une seconde tentative, en 2005, par la voie communale, à Braine-l’Alleud, commune voisine de Waterloo, où le MR a aussi le mayorat.