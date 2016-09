"Le système actuel de pensions est finançable", dit le Moc

Belgique

Le gouvernement Michel a tout faux avec sa réforme des pensions. Non seulement notre système actuel est payable, mais il est même possible de le renforcer. Tel est le message que délivre ce lundi le Mouvement ouvrier chrétien (Moc). A l’aube d’une grande campagne de sensibilisation en Wallonie et à Bruxelles, le Moc entend mettre un terme aux "contre-vérités" qui biaisent le débat sur l’avenir des pensions et à convaincre le monde politique francophone - mais pas néerlandophone, pourtant davantage représenté au gouvernement fédéral (1) - qu’une autre voie est possible.

Cette campagne, on ne pourra pas la qualifier de rapide sur la balle (la réforme des pensions est déjà largement engagée), mais elle est le fruit d’un long débat interne à cet énorme paquebot qu’est le Moc, coupole politique de la gauche chrétienne, constituée du syndicat CSC, de la Mutualité chrétienne, de Vie féminine, des équipes populaires et de la Joc (Jeunes organisés et combatifs, ex-Jeunesse ouvrière chrétienne). En mai dernier, le Moc a finalement accouché d’une position commune. Son président Christian Kunsch la détaille pour "La Libre".