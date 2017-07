Ces dernières années, le taux d’octroi des bourses d’études a fortement chuté en Communauté française, passant de 75,79 % des demandes acceptées en 2012-2013 à 69,80 % en 2013-2014 et même 67,45 % en 2014-215. Pourtant, aucune législation, aucun nouveau critère d’octroi ni aucun changement de profil socio-économique des demandeurs ne sont intervenus qui pourraient expliquer cette diminution importante. Les législations et conditions d’introduction étaient constantes sur cette période. De son côté, le public étudiant n’a cessé de se précariser et le nombre de demandes d’allocations d’étude n’a fait qu’augmenter.