Belgique Selon nos confrères de la RTBF, un accident impliquant plusieurs véhicules est survenu vers 13h30 sur le ring de Bruxelles à Beersel en circulation extérieure vers Mons. Il impliquerait au moins une moto et un camion.

Deux voies et non trois sont neutralisées et la circulation est pour l'instant à l’arrêt sur 5 kilomètres vers Hal. Il y a des files depuis Anderlecht.