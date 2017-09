Samedi 28 avril 2012. Benoît Lutgen, qui a accédé à la présidence du CDH huit mois plus tôt, réussit une jolie démonstration de force. Il réunit quelque 1 723 militants au Wex de Marche-en-Famenne pour le lancement de la campagne électorale en vue du scrutin communal d’octobre. Il réussit là son test de popularité en interne et revêt véritablement son costume de patron des humanistes.

Samedi 9 septembre 2017. Le CDH remplace sa Fête des familles, traditionnel meeting de rentrée, par un Festival des projets, à Bruxelles. 600 personnes font le déplacement, selon la version officielle. En réalité, c’est sans doute moitié moins. L’envie n’y est plus. Le contexte a complètement changé. Benoît Lutgen est devenu un personnage central de l’arène politique. Il a mené deux combats électoraux (2012 et 2014) avec des résultats mi-figue, mi-raisin. Et depuis trois ans, les mauvais sondages se succèdent. Enfin, il y a eu cet appel lancé le 19 juin dernier à renvoyer le PS dans l’opposition. Appel entendu en Wallonie où une majorité MR-CDH a vu le jour, mais resté vain en Communauté française et à Bruxelles où le CDH gouverne toujours avec les socialistes. Bilan estival mitigé, donc. Ponctué par la publication d’un sondage catastrophique, vendredi.