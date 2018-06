Belgique Durant la nuit, au cours d'une inspection structurelle périodique, des dommages ont été détectés à différents endroits sur le toit du tunnel Léonard au niveau -2. Il a été fermé à la circulation. Selon Jef Schoenmakers, porte-parole de l'Agence flamande des routes et de la circulation, le tunnel pourrait rouvrir dès ce vendredi. "Nous allons tout faire pour l'ouvrir avant l'heure de pointe du soir", nous assure-t-il. "Nous travaillons afin de rendre cela possible. Nous ne pouvons par faire de promesse, mais c'est notre objectif. Si cela n'est pas possible, ce sera pour ce soir, au plus tard."

En effet, les experts de l'Agence ont pu déterminer avec plus de précision l'étendue et la nature des dégâts, une série de mesures sont prises pour que la route puisse être libérée le plus rapidement possible. Les grues travaillent actuellement à enlever le béton endommagé afin d'éliminer tout risque qu'il tombe sur la chaussée.

Dans les mois à venir, des réparations seront effectuées dans les zones où le béton a été retiré. L'état de la dalle devra être surveillée de près.

À plus long terme, une rénovation totale du tunnel de Léonard était déjà planifiée. Les travaux devraient débuter en 2022.