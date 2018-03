Au moins trois accidents se sont produits, vendredi matin, sur l'autoroute A54 entre Charleroi et Nivelles.

Plusieurs automobilistes ont perdu le contrôle de leur véhicule en glissant sur le verglas. On ne déplore pas de blessé grave. Une pluie verglaçante s'est abattue sur le pays, en fin de matinée, rendant la plupart des routes particulièrement glissantes.

Dans la région de Charleroi, de nombreux accrochages avec dégâts matériels sont survenus sur le réseau secondaire. Selon les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, au moins trois accidents sont survenus sur l'autoroute A54, entre Pont-à-Celles et Nivelles. Un automobiliste a notamment effectué des tonneaux, dans le sens Charleroi - Bruxelles. Il est sorti indemne de son véhicule mais a toutefois perdu son chien, qui s'est enfui, après cette cabriole. Un autre accrochage est survenu entre un camion et une voiture, toujours sans gravité. Dans l'autre sens, un conducteur a perdu le contrôle et heurté la berme centrale.

Enfin, un accident s'est produit sur l'autoroute E42 à hauteur de Gouy-lez-Piéton. La voie de gauche a été bloquée, le temps de dégager le véhicule.