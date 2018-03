L'homme de 41 ans suspecté d'avoir filmé dans les vestiaires des femmes du complexe sportif de la haute-école HoGent à Gand et d'avoir diffusé ces images sur un forum internet néerlandais a été placé sous mandat d'arrêt mardi, a décidé le juge d'instruction de Gand.



L'homme était entraîneur de jeunes pour un club de sport de combat et fréquentait cette salle de sport. La police de Gand a reçu plusieurs plaintes dans cette affaire. Mike D. B., un Gantois de 41 ans, a été interpellé lundi après-midi à la suite de trois perquisitions. Il a été entendu par la police et a dû passer la nuit en cellule.

L'homme a comparu mardi après-midi devant le juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt. Il a reconnu avoir filmé les femmes et être l'utilisateur du compte sur le forum incriminé.