Une semaine durant, "LaLibre.be" a suivi le médecin légiste Grégory Schmit lors de sa garde. De jour comme de nuit, ce trentenaire peut être appelé par le procureur du Roi ou le juge d’instruction pour se rendre sur les lieux d’un décès suspect. Une plongée exceptionnelle dans les coulisses de la pratique médicale et de l’enquête policière.





Lors d'une telle garde, le légiste passe des quartiers les plus populaires aux plus cossus. Ce samedi après-midi, c’est dans l’une des rues prisées des expatriés, où les façades se dressent avec fierté, que Grégory Schmit doit se rendre. Mais les apparences sont trompeuses. La maison autrefois unifamiliale a été transformée en huit locations toutes plus étroites les unes que les autres. Dans des WC du -1, un individu s’est pendu au porte-serviettes mural. "La particularité, c’est qu’il n’a pas fait cela chez lui", indique le médecin. Le cas devient donc suspect.

Avertissement : bien que ce reportage ait été élaboré dans le respect de la dignité humaine, certaines descriptions et photos peuvent heurter les âmes sensibles.