Le Centre sportif étudiant (CSE) a présenté vendredi à Louvain-la-Neuve les modalités d'organisation de la quarantième édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. Il s'agit d'une course mais surtout d'un des plus grands événements du folklore étudiant en Wallonie, qui avait été annulé l'an dernier pour des raisons de sécurité. L'événement, qui aura lieu du mercredi 25 au jeudi 26 octobre, a été repensé en fonction des exigences de sécurité: le circuit vélo a été modifié et la fête aura lieu dans un périmètre du centre-ville entièrement fermé par des barrières Heras, avec des entrées contrôlées.

Cet espace sécurisé du centre-ville sera traversé par les vélos puisque ceux-ci passeront par la rue Charlemagne et la Grand-Rue, et le départ "traditionnel" donné sur la Grand-Place le mercredi à 13 heures a également été maintenu. Cette vaste zone clôturée où les commerces seront accessibles inclut plusieurs places de Louvain-la-Neuve dont les parkings Leclerc, la place Montesquieu, la Grand-Place, la place Cardinal Mercier et la place de l'Université.

Accessible via seize entrées spécifiques, cette zone comprendra trois sous-zones pour les concerts: ces sous-zones feront l'objet de contrôles de sécurité plus conséquents, et les sacs y seront interdits.

Le budget total de l'événement est de 165.000 euros (incluant des subsides de la Région wallonne et de la province du Brabant wallon), dont 50.000 à 60.000 euros pour des mesures de sécurité. Au total, 400 policiers et 70 secouristes seront mobilisés durant cette quarantième édition des 24 heures vélo.