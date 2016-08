Les accidents de la route plus nombreux à la sortie des cours

Belgique

Quarante-et-un pour cent des enfants et adolescents impliqués dans un accident corporel de la route le sont sur le chemin de l'école, souligne mardi l'Institut belge pour la sécurité routière (IBSR), à la veille de la rentrée des classes. Les accidents sont plus nombreux à la sortie qu'en début de journée et augmentent au fur et à mesure de la semaine, constate l'IBSR. "La fatigue et l'euphorie de la fin des cours jouent certainement un rôle", selon l'IBSR, qui pointe que les blessés à la sortie sont une fois et demi plus nombreux qu'en début de journée.

Entre 2011 et 2015, il y a ainsi eu, parmi les 3-18 ans, 303 blessés le lundi matin, pour 432 le soir. Si les chiffres de début de journée restent stables, ceux de sortie des classes augmentent au fil de la semaine pour atteindre 515 blessés le vendredi soir.

Les enfants sont principalement passagers de voiture au moment de l'accident (42%) ou piétons (29%). Les adolescents sont eux surtout impliqués en tant que cyclistes (37%) ou cyclomotoristes (27%). Les Wallons sont davantage victimes en tant que passagers de voiture (32%), les Bruxellois en tant que piétons (54%) et les Flamands à vélo (47%).

L'IBSR constate par ailleurs que seuls 29% des enfants se rendant à l'école en voiture sont correctement attachés, 12% ne l'étant pas du tout.