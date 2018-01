Les Banques Alimentaires ont distribué 16.488 tonnes de nourriture à 157.151 personnes démunies durant l'année 2017, soit un record, a annoncé vendredi l'organisme qui fête ses 30 années d'existence.





Au vu de la demande croissante, la fédération des Banques Alimentaires doit adapter ses moyens, notamment en augmentant ses capacités de stockage et ses moyens de conservation. Elle lance donc une nouvelle campagne et appelle la population aux dons. En 2017, 157.151 personnes démunies ont été aidées par les Banques Alimentaires, contre 143.287 en 2016. Du côté des quantités, 16.488 tonnes de vivres ont été distribués la même année, contre 15.094 en 2016. L'organisme qui fête ses 30 ans s'alarme de voir ses activités connaître une telle croissance ces dernières années. Ainsi, en Belgique, un habitant sur sept - dont un enfant sur sept - est exposé au risque de pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration recensés par les CPAS a également augmenté ces dernières années (+9,3% en 2016), selon les chiffres du baromètre interfédéral de la pauvreté relayé par les Banques Alimentaires.

"Cet anniversaire nous procure un sentiment mitigé. D'un côté, nous sommes fiers de nos collaborateurs et des résultats atteints après 30 ans. D'un autre côté, notre voeu le plus sincère est en fait de ne plus être nécessaires. Chaque année, le nombre de personnes reconnues comme défavorisées et que nous sommes susceptibles d'aider ne cesse de croître, avec une hausse de 30% en 5 ans et de 45% en 10 ans", explique l'administrateur délégué de l'organisme, Jef Mottar.

Face à cette demande croissante, la fédération en appelle aux dons. "Chaque don de 1 euro représente 6,5 kilos de nourriture. Un don fiscalement déductible de 40 euros correspond à une aide équivalente à 260 kilos de nourriture", pointe le président de la fédération belge des Banques Alimentaires, Ignace Bosteels.

Les 19 et 20 janvier les Banques Alimentaires lanceront leur nouvelle campagne #socialbank sur la Place de la Monnaie, à Bruxelles, en dévoilant leur nouveau slogan: "Nourrir la solidarité".

A l'occasion de la campagne, les Banques Alimentaires proposent également un nouveau moyen de contribution: il est en effet possible d'envoyer le sms "FOOD" au 3060. Chaque sms constitue une contribution de 2 euros.