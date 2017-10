Voici le premier enseignement du baromètre politique La Libre-RTBF-De Standaard-VRT de ce mois d'octobre : les Belges plébiscitent massivement la présence des militaires dans les rues.

A Bruxelles, 67% des habitants de la capitale souhaitent en effet que l'armée reste déployée sur les artères de la ville (contre 19% qui y sont opposés). En Wallonie, le pourcentage est de 69% (et 16% contre). En Flandre il est de 64% (25% contre).

Elément intéressant, ce plébiscite est aussi bien le fait des électeurs de droite, que de gauche. A Bruxelles, le sondage révèle que 77% des potentiels électeurs socialistes sont favorables à un tel déploiement. Ce taux est de 74% dans les rangs libéraux. Il tombe à 51% chez les Verts qui sont les plus critiques. En Wallonie, c'est relativement la même chose. Ces pourcentages sont de 76% du côté du PS, 78% du côté du MR, et 51% du côté d'Ecolo.

Pour rappel, les militaires ont été déployés dans les rues de Belgique à la suite des attentats du 6 janvier 2015, à Paris, contre "Charlie Hebdo". Depuis lors, le niveau de la menace ayant été maintenu à 3 sur une échelle de 4 par l’Organe de coordination pour l'analyse de la menace (l'Ocam), ils n'ont plus quitté l'espace public et sont actuellement 1250. Si leur présence ne peut empêcher tout attentat, elle est considérée comme pouvant être dissuasive et permet d'assurer, en cas d'attaque, une réaction rapide aux côtés des policiers.

© IPM



La popularité des partis et des personnalités

Ce mardi matin, découvrez dans La Libre et sur notre site les intentions de vote des Belges, ainsi que la popularité des personnalités politiques du pays.





Fiche technique du "Baromètre politique":

Ce sondage d'opinion sans caractère prédictif a été mené à la demande de La Libre / RTBF / VRT / De Standaard, sur un échantillon aléatoire de n = 753 électeurs résidant à Bruxelles, 1076 en Wallonie, 1045 en Flandre et accessibles via un téléphone fixe ou mobile. L'erreur statistique maximale est de 3,1% supérieure et inférieure au résultat obtenu pour les énoncés dans l'ensemble des échantillons wallon et flamand, et de 3.6% sur l’échantillon bruxellois. Les répondants ont été interrogés par téléphone du 11 septembre au 8 octobre 2017. Le rapport technique complet peut être consulté sur www.febelmar.be