L’état des routes et autoroutes wallonnes alimente depuis plus de dix ans maintenant la polémique dans tout le pays. Les trous dans les routes agacent les automobilistes et les nombreux travaux mis en place par la Région wallonne, pour pallier ces problèmes, paradoxalement agacent tout autant les usagers du réseau.

Pourtant les choses avancent et de nombreux tronçons ont déjà été réhabilités. Le dernier rapport de la Cour des comptes présenté, jeudi au Parlement wallon, pointe cependant quelques soucis en matière de marchés publics.

(...)