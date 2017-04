La Cour constitutionnelle vient de rendre un arrêt dans lequel elle estime que les motifs de la révocation, par son chef de culte, d’un inspecteur de religion nommé dans un établissement scolaire de la Communauté française doivent pouvoir être contrôlés par celle-ci et par le Conseil d’Etat.

Elle avait à se prononcer sur la révocation d’un inspecteur de religion orthodoxe débarqué par son chef de culte une petite dizaine d’années après sa nomination.

Le Conseil d’Etat avait posé à la Cour une question préjudicielle. Le débat portait sur le fait que, selon la loi du 29 mai 1959, l’inspection des cours de religion dans les établissements d’enseignement de l’Etat est assurée par les délégués des chefs des cultes nommés par le ministre de l’Instruction publique...sur proposition des chefs de culte intéressés et, surtout, sur le fait qu’un inspecteur ayant perdu la confiance de son chef de culte peut, selon certaines interprétations, être privé de sa fonction, sans que la Communauté française et le Conseil d’Etat puissent exercer de contrôle quant au motifs ayant entraîné cette perte de confiance, alors que ce contrôle s’exerce s’agissant des autres inspecteurs.

La Cour commence par considérer qu’en prévoyant que, dans les établissement d’enseignement de la Communauté, l’inspection des cours de religion est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre mais proposés par les chefs de culte, la loi a voulu garantir l’authenticité de l’enseignement de la religion et l’autonomie des communautés religieuses dans la détermination du contenu de cet enseignement.

Ces inspecteurs sont, s’agissant des procédures de nomination et de sanctions disciplinaires, soumis à un statut différent des inspecteurs des autres cours. Cette différence, dit la Cour, est fondée sur un critère objectif et pertinent lié à la matière sur laquelle porte l’inspection.

Pour autant, la Cour se demande si l’on doit admettre le principe qu’une perte confiance du chef du culte envers un inspecteur puisse constituer une cause absolue de révocation et si l’on doit tolérer que les motifs de cette révocation ne puissent être appréciés par la Communauté française ou le Conseil d’Etat.

Pour la Cour, l’inspecteur nommé devient un fonctionnaire de la Communauté française et ne peut être assimilé à un ministre ou à un employé du culte dont la relation avec le chef du culte relèverait de la seule sphère cultuelle.

Même si le statut de l’inspecteur est hybride, sa mission relève de l’intérêt général et présente un caractère public. Considérer que le retrait de la confiance du chef du culte entraîne une obligation absolue de révoquer l’inspecteur aurait des effets dépassant ce qu’exige le respect de l’autonomie des communautés religieuses, estime la Cour. Cela permettrait au chef du culte d’imposer la révocation d’un inspecteur pour des motifs non seulement religieux mais aussi disciplinaires, prérogative absolue de l’inspecteur général coordonateur. Le respect du contradictoire et de la proportionnalité de la mesure serait bafoué.

Mais, ajoute et conclut la Cour, on peut interpréter la disposition en cause d’une autre façon: elle peut vouloir dire que, de la même manière que le chef du culte intervient dans la nomination de l’inspecteur, en le proposant, il peut proposer sa révocation, pour autant que les motifs de la perte de confiance indiquent raisonnablement que l’inspecteur a porté atteinte au devoir de loyauté qu’il doit à sa communauté religieuse.

Il faut que le chef du culte le démontre et ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de l’inspecteur. C’est à la Communauté française et éventuellement au juge compétent de faire la balance entre les intérêts en jeu.

Bref, tout est question d’interprétation. S’il faut considérer que la loi de 1959 empêche réellement la Communauté et le Conseil d’Etat d’exercer un contrôle, alors elle viole la Constitution. Si elle doit être interprétée comme n’empêchant pas la Communauté et le Conseil d’Etat d’agir, alors elle n’est pas anticonstituonnelle.