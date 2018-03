Deux consommateurs sur trois sont favorables à l'instauration d'un système de consigne sur les cannettes et les bouteilles plastiques et presque 90% se disent prêts à les rapporter au supermarché afin de récupérer cette consigne, ressort-il d'une enquête menée l'an passé par Test-Achats auprès de 1.150 personnes.

Forte de ces résultats, l'organisation de défense des consommateurs a adressé une lettre ouverte aux bourgmestres du pays afin de plaider pour l'instauration d'un tel système. Les résultats de cette enquête diffèrent sensiblement des chiffres avancés par Fost Plus et les fédérations de l'industrie alimentaire et de la grande distribution, selon lesquels seuls 22% des consommateurs seraient partisans de cette consigne.

"Nous avons réalisé notre enquête en toute objectivité. Les consommateurs interrogés savent pertinemment bien que rapporter leurs cannettes et bouteilles en plastiques au supermarché pour récupérer leur consigne exigera d'eux un effort supplémentaire. Mais les gens en ont marre d'aller se promener le dimanche sur des chemins le long desquels cannettes et bouteilles et plastiques s'entassent", écrit notamment Test-Achats.

Selon l'organisation, "le temps du changement est arrivé et cette transition doit se faire 'bottom-up', c'est à dire de la base, et donc de votre commune". "Vous supportez en effet, cher Bourgmestre, une grande partie des coûts, et vous savez mieux que personne ce qui dérange le plus les habitants de votre commune. Nous vous demandons donc de plaider au sein de votre parti, au sein de votre majorité communale, au sein du Conseil communal, pour une consigne", conclut Test-Achats.