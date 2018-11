Le bureau de sélection de l’administration fédérale (Selor) a récemment publié, pour le compte de la Communauté française, un appel aux candidats pour l’examen d’assistant de justice. Les maisons de justice ont été créées il y a près de vingt ans, dans la foulée de l’affaire Dutroux, avec la volonté affichée de rendre la justice plus accessible, plus humaine, plus efficace.

(...)