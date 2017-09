Dans un rapport publié ce mardi et consacré à l'éducation dans le monde, l'OCDE (l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques) chiffre notamment le temps que les élèves passent en classe.

Il en ressort, selon le temps d'instruction prévu par la réglementation, que les élèves francophones passent plus de temps que leurs camarades néerlandophones en classe.

L'OCDE note que lors des six années primaires, les francophones suivent théoriquement 5 012 heures de cours. Les néerlandophones 4 900.

Durant les deux premières années du secondaire, les francophones suivent 1 910 heures pour 1 882 heures chez les néerlandophones.

Dans les deux cas, ce nombre d'heures de cours est supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE ( 4 626 heures dans le primaire et 1 826 heures dans les deux premières années du secondaire.

Les enseignants vieillissent

D'autres informations méritent d'être relevées. Ainsi, dans l'enseignement primaire, les profs néerlandophones assuraient, en 2015, 748 heures par an (728 pour les francophones). La tendance s'inverse dans les deux premières années du secondaire, puisque les enseignants francophones donnaient en 2015 une moyenne de 668 heures (553 pour les néerlandophones).

Par ailleurs, en Belgique comme partout, le corps enseignant vieillit. En moyenne dans les pays de l’OCDE, 33 % des enseignants du primaire et du secondaire avaient au moins 50 ans en 2015. C'est 3 points de pourcentage de plus qu’en 2005. La Belgique peut cependant compter sur des profs plus jeunes puisque le pourcentage de profs de plus de 50 ans se situe sous les 30%.

Enfin, la profession est encore largement dominée par les femmes, qui représentent 7 enseignants sur 10 en moyenne en Belgique, comme dans les pays de l’OCDE.