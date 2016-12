Belgique Lors d’un héritage, leur part réservée ne pourra plus excéder la moitié du patrimoine.

En matière de succession, la part réservée aux enfants va être réduite et il sera désormais possible de conclure un pacte successoral du vivant des parents. Ce sont les deux points principaux de la réforme du droit des successions que le gouvernement Michel annonçait depuis son installation, histoire de s’adapter à la nouvelle réalité des familles. La concrétisation de cette promesse est en route. Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) a présenté, vendredi, en conseil des ministres, une proposition de loi concoctée par Carina Van Cauter (Open VLD), Sonja Becq (CD&V), Sarah Smeyers (NVA) et Phillipe Goffin (MR).

1) Réduction de la réserve héréditaire. A l’heure actuelle, vous ne pouvez disposer de vos biens comme vous l’entendez. Vous disposez certes d’une marge sur laquelle vous avez prise mais cette marge est limitée. Dans une famille comptant un enfant, celui-ci se voit réserver la moitié de la succession. Lorsqu’il y en a deux, la part réservée aux enfants atteint les deux tiers. S’il y en a trois ou davantage, cette grimpe aux trois-quarts. Dans le nouveau droit, la réserve des enfants sera toujours de la moitié, quel que soit leur nombre.

2) Pactes successoraux globaux. En vertu du droit actuel, les pactes sur succession future sont prohibés. La réforme permettra, au contraire, aux parents de conclure, avant leur décès, un pacte successoral global avec leurs enfants. Mais pour que ce pacte soit valable, tous les héritiers devront être impliqués. Important : les beaux-enfants bénéficieront du même traitement et pourront être parties au pacte. Les cohabitants qui le souhaitent pourront, eux aussi, conclure un tel pacte.

3) Donations. Actuellement, un testateur peut faire des donations à des amis, des organisations caritatives, etc. Si, après son décès, il apparaît que ces donations ont porté atteinte aux héritiers réservataires, ceux-ci peuvent intenter une action en réduction des donations. Les biens donnés doivent alors retourner en nature à la succession, ce qui génère des problèmes. Le nouveau droit propose que le bénéficiaire de la donation ne doive "retourner" que la valeur de la donation aux héritiers et puisse conserver le bien donné.

4) Droit à la conversion de l’usufruit dans les familles recomposées. Pour l’instant, le conjoint survivant a droit à l’usufruit sur la totalité du patrimoine d’un défunt. Les héritiers en ont la nue-propriété et n’acquièrent la pleine propriété qu’au décès du conjoint survivant. Dans le cas des familles recomposées, cet usufruit peut donner lieu à des conflits. La réforme propose d’instaurer un droit de conversion de l’usufruit en une somme d’argent ou en une rente, sauf pour le logement familial, ce qui vaut déjà actuellement pour le cohabitant légal survivant.

5) Créance alimentaire pour les parents en situation d’indigence. Pour le moment, un citoyen sans descendance est obligé de léguer 25 % de son patrimoine à ses parents. Cette réserve sera remplacée par une créance alimentaire s’ils devenaient indigents.

6) Dons valorisés à la date où ils ont été effectués. Toute personne peut faire un don de son vivant. Dans certains cas, après un décès, ce don doit être pris en compte dans la répartition globale de la succession. En cas de plus-value du bien (immobilier) donné, le risque existe pour un héritier de devoir "payer" une certaine somme. Pour mettre fin à cette incertitude, la loi prévoit que tous les dons seront valorisés à la date du don.





Quel chantier

Titanesque. Pour Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération du notariat belge, une réforme du droit des successions tient de l’exploit. "Il s’agissait d’un chantier titanesque, qui aura un impact sociétal énorme et qui vient bousculer des règles inscrites dans un code civil vieux de plus de deux cents ans." Pour Me Grégoire, plusieurs avancées devraient être permises par la réforme. "Parmi les choses attendues, la possibilité désormais ouverte de conclure des pactes successoraux. Les modifications apportées aux droits réservataires des enfants vont aussi avoir des effets sur le mode de fonctionnement des familles." Et le notaire de relever, en ce domaine, les différences de sensibilités entre le nord du pays (plus libéral) et le sud (plus attaché à la protection des enfants).

Sécurité juridique. Me Grégoire attend désormais de voir si les textes en attente d’adoption apporteront une sécurité juridique suffisante. "C’est un point primordial, scande-t-il. Pour les familles et pour les notaires."