C'est un des dossiers emblématiques du développement urbanistique bruxellois. Droh!me, tel est le nom du projet ambitieux de développement du site de l’hippodrome de Boitsfort. Plus aucun cheval n’y court depuis plus belle lurette, mais ces 32 hectares, situés en bordure de Forêt de Soignes, sont parmi les plus champêtres de la capitale. Cette valeur environnementale lui a d’ailleurs valu un classement en zone Natura 2000. Outre un vieil anneau de course inutilisé, le site comprend un golf et des bâtiments, dont des gradins remarquable, classés. C’est le ministre-président socialiste, Charles Picqué, qui avait lancé le projet de reconversion du site en un ensemble récréatif à destination d’un public familal. C’est la Région bruxelloise qui est propriétaire des lieux.

Le projet, attribué dans le cadre d’un partenariat public privé, en arrive à une étape cruciale: celle des attributions de permis.

...