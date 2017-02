Imaginez-vous la circulation routière sans aucun feu de signalisation. Vous y croyez ? En France, c’est déjà le cas dans plusieurs villes. Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, ou encore Rouen ont décidé de remplacer les croisements gérés au moyen de feux de signalisation par des ronds-points ou des priorités à droite.

L’initiative vient de Drachten, aux Pays-Bas. Depuis 2000, la commune néerlandaise restructure ses carrefours et leurs abords, en suivant le principe du "shared space" - la voie partagée. Les feux de signalisation et les panneaux y ont été pratiquement tous supprimés et les marques au sol, effacées. Et cela fonctionne. Le nombre d’accidents a diminué et le trafic s’est fluidifié.

Moins d’accidents grâce aux ronds-points

Est-ce que ces villes pourraient inspirer la Belgique ? Entre 2011 et 2015, 17 187 accidents aux carrefours à signaux tricolores ont été recensés en Belgique selon Benoît Godart, porte-parole de l’IBSR, l’Institut belge pour la sécurité routière. Selon le rapport de l’IBSR, ce type de collision représente 16,3 % dans la région de Bruxelles-Capitale. Mais la plupart des accidents ne sont pas provoqués quand il y a un feu de signalisation. "Les accidents sont deux fois plus nombreux dans un simple carrefour avec un cédez-le-passage ou un stop", indique Benoît Godart.

Transformer les carrefours à feux en rond-point à certains endroits serait une bonne idée pour réduire le nombre d’accidents, selon Benoît Godart. "La mode est au rond-point depuis vingt ans, il y en a davantage en Wallonie qu’à Bruxelles." Ces infrastructures permettent de réduire le nombre de tués et de blessés de 40 à 50 % en agglomération et de 70 % hors agglomération. Sans toutefois éradiquer les accidents - on en a dénombré 3 109 entre 2011 et 2015.

Au niveau de la mobilité, la suppression des feux permettrait davantage de fluidifier le trafic et de diminuer les nuisances sonores. Leur élimination offrirait également un gain de temps à l’usager qui ne serait plus obligé de s’arrêter à tous les feux rouges.

"Mais il n’y a pas de solution miracle, certifie Benoît Godart . On ne peut pas supprimer tous les carrefours à feux et mettre des ronds-points à leur place. On a besoin d’espace pour en mettre." A Bruxelles, avec la circulation des trams, un manque de place se fait sentir. Et il ne s’agit pas seulement de place mais aussi de moyens financiers. Un tel changement a un coût : 200 000 euros pour un rond-point traditionnel et plus de 700 000 pour les plus spécifiques.

Quelle serait la solution donc ? "Il faut agir avec prudence, en tenant compte du fait que la sécurité doit primer sur la fluidité et tendre vers un compromis qui favorise les deux." L’essentiel est donc de sécuriser les endroits les plus dangereux "sans pour autant supprimer les carrefours à feux du jour au lendemain" , continue-t-il. Il faudra donc poser les pour et les contre avant l’extinction des feux.