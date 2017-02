De Philadelphie à Nantes en passant par Drachten (aux Pays-Bas), les feux tricolores sont menacés. Les autorités de plusieurs villes, communes, provinces, régions sont en train de faire disparaître les magnifiques poteaux illuminant de mille feux nos villes et nos campagnes.

Cette machinerie qui consiste à remplacer les feux de signalisation par des ronds-points s’est répandue comme une tâche d’huile dans certaines agglomérations françaises : Bordeaux, Nantes, Abbeville, Niort, Rouen… Elles massacrent sans honte leurs poteaux pour y mettre des giratoires.

L’expérience de Philadelphie plaide en leur faveur : 25 % d’accidents en moins aux carrefours où les feux inutiles ont été supprimés. Pour l’association de mobilité Touring, notre pays est envahi de feux et une partie d’entre eux est inutile. "Les feux de circulation sont responsables de la moitié des files et, par conséquent, la moitié de la pollution".

En Wallonie, cet abattage rituel des feux inutiles a déjà débuté. Audrey Jacquiez, porte-parole du ministre wallon des Travaux publics Maxime Prévot (cdH), explique : "Depuis des années, pour des raisons de sécurité routière ou de mobilité, nous remplaçons les carrefours à problèmes par des carrefours giratoires. Pas tous, car certains jouent un rôle précis, priorité aux bus par exemple".

Pour l’IBSR, certes, nos braves feux engendrent des accidents, inattention ou vitesse inadaptée, mais les ronds-points restent les intersections les plus dangereuses. "Paradoxalement, c’est dans les ronds-points que les accidents sont les plus graves, du moins en Wallonie et à Bruxelles", explique l’expert en matière de sécurité routière, Benoit Godart, de l’IBSR. Selon les statistiques de l’institut, "les accidents résultant d’une perte de contrôle du véhicule sont plus fréquents dans les ronds-points que dans les autres types d’intersection (28 % des accidents corporels en ronds-points consistent en une perte de contrôle d’un usager seul, contre un obstacle ou sans obstacle). En outre, les victimes cyclistes et motocyclistes sont plus fréquentes en ronds-points que dans les autres types d’intersection."

Mais malgré ces données plaidant en faveur de nos sémaphores routiers, ils disparaissent progressivement. Peut-être un jour auront-ils leur place dans les musées.





Bruxelles préfère les carrefours à feux

La situation de la capitale est un peu différente. Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité, explique que contrairement à la dynamique wallonne, Bruxelles n’échange pas ses carrefours à feux pour des ronds-points. "Premièrement, un rond-point nécessite plus de place, ce que nous n’avons pas forcément à Bruxelles. Deuxièmement, à beaucoup de carrefours, nous devons respecter la priorité des transports en commun, ce que seuls les feux permettent."

En outre, le coût de ce genre de travaux a son importance. "Pour un rond-point ordinaire, l’asphaltage, les oreilles de trottoir, les bordures et l’éclairage, il faut compter 200.000 euros. Des ronds-points plus importants coûtent entre 700.000 et 1 million d’euros. S’il y a en plus une plantation ou une œuvre d’art, ça va chercher plus loin !"