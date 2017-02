Les "simples" cambriolages, c’est dépassé. Désormais, les criminels s’en prennent violemment aux victimes dans leurs habitations. L’histoire d’une famille sérésienne, qui a subi une telle attaque, est édifiante. Les dégâts psychologiques d’un "home invasion" sont très lourds.

En 2015, le nombre de délits enregistrés par les services de police locale et fédérale a été de 898 826, soit une baisse de 7,7 % par rapport à 2014 et le chiffre le plus bas depuis 2000. La baisse la plus forte a été enregistrée en région bruxelloise (-10,2 %) contre moins 7,5 % en Flandre et moins 6,7 % en Wallonie.

Mais les services de police ont émis un fameux bémol. En effet, les “home invasions” ont enregistré une hausse brutale (+28,4 %). Le home invasion (littéralement “invasion du domicile”) se caractérise par le fait que l’auteur, agissant avec préméditation, cherche une confrontation directe avec la victime dans l’habitation de celle-ci. La violence est systématiquement utilisée. Elle sert aux auteurs des faits à soutirer de leurs victimes le maximum de valeurs disponibles dans la maison.

En 2015, 172 faits de ce type ont été recensés contre 134 en 2014. Les statistiques policières les plus récentes s’arrêtent au premier trimestre de 2016, période au cours de laquelle on a recensé 54 home invasions (contre 52 pour la même période en 2015). Cela indiquerait que la hausse se poursuit. Mais il est hasardeux d’extrapoler ces chiffres à toute l’année, insiste-t-on à la police.

A noter que la hausse de 2015 fut exponentielle à Bruxelles (+205,6 %); très importante en Wallonie (+38 %) alors que la Flandre enregistrait une baisse de -13,3 %.