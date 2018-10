Le dernier numéro de Justice et sécurité est consacré à une étude menée par Julie Grégoire et Cécile Mathys, toutes deux du département de criminologie de l’Université de Liège (ULiège). Elles se sont intéressées à la “victimation” des jeunes délinquants placés en institutions fermées. Elles ont interrogé 120 jeunes âgés de 14 à 18 ans placés dans six IPPJ et 1 000 jeunes fréquentant des écoles secondaires de Wallonie âgés de 13 à 19 ans. Le questionnaire concernait leurs expériences d’auteurs et de victimes d’actes de délinquance. Autrement dit : l’objectif était de dresser le tableau non seulement des faits qu’ils avaient commis mais également de ceux qu’ils avaient subis.

Les auteures ont eu quelques difficultés à mener leurs travaux à bien car, en Belgique, il n’existe pas de vision d’ensemble de la délinquance et de la victimation des jeunes placés en institutions. Ainsi, les données de la police et du parquet ne permettent pas d’acquérir cette vision.

Cela dit, les chercheuses ont pu mettre en évidence que les jeunes placés étaient plus fréquemment victimes d’infractions que les autres élèves. Ils ont ainsi subi davantage d’agressions et de violences physiques, notamment de coups et blessures avec armes. Ils sont également beaucoup plus nombreux à rapporter des faits de maltraitance, puisque 71 % d’entre eux indiquent avoir subi des violences physiques de la part d’adultes.

De très nettes différences de genre

Les auteures ont par ailleurs prêté une attention particulière aux différences de genre, mettant en évidence des déséquilibres importants entre le vécu des filles et celui des garçons. En effet, si les différences en termes de faits commis sont relativement rares, elles sont nettement plus marquées pour ce qui est des faits subis. Les filles rapportent par exemple un taux de viols et de tentatives de viol nettement plus élevé. Il en va de même des attouchements sexuels par un adulte connu et du fait d’avoir été témoin de violences intrafamiliales ou d’en avoir été victime. Se dessine dès lors le visage d’une jeunesse à la fois délinquante et victime, et dont le destin dépend fortement du genre.

Ces données, concluent Mmes Grégoire et Mathys, “plaident pour une étude approfondie des parcours de vie et pour une prise en charge des mineurs qui tienne compte de ce qu’ils ont subi et pas uniquement de ce qu’ils ont commis.”

Car, toutes les études le disent, la victimation constitue un facteur de risque majeur de la délinquance. La lutte contre une diminution de la récidive mais également la réhabilitation des jeunes délinquants passent donc par un “ciblage” des victimations qu’ils ont subies et par l’évaluation de leurs besoins.